La lesión de Rafa Mir deja al Elche sin su pichichi para varias semanas

El Elche se queda sin su pichichi. Rafa Mir sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo tras las pruebas a las que se sometió este miércoles. El punta de Cartagena sintió molestias en el choque frente al Villarreal. Es el máximo artillero del cuadro ilicitano con seis goles.

Por lo pronto, causará baja este sábado en el derbi regional de Mestalla. No podrá reencontrarse con el Valencia. El Elche no precisa el tiempo de baja y lo deja pendiente de evolución, pero lo lógico es que esté cerca de tres semanas de baja. Por tanto, tampoco estará ante el Sevilla en el Martínez Valero. Se perderá también el choque copero en La Cartuja contra el Betis.

Mir es un fijo para Sarabia. Acompañado por Álvaro Rodríguez o por André Silva, el jugador cedido por el Sevilla es el atacante que más titularidades acumula en el conjunto franjiverde. El técnico vasco se queda justo de efectivos en un momento clave de la temporada.

La buena noticia es que André Silva ya estará listo para entrar en la convocatoria para Mestalla tras haber estado fuera de combate un par de semanas. Álvaro Rodríguez será titular ante el Valencia y Sarabia podría cambiar el esquema para jugar solo con un delantero y guardar la bala del portugués para el segundo acto.