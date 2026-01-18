Detenido en Elche un hombre reclamado por Francia por delitos de agresión sexual a menores

La Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre que estaba reclamado por la Justicia de Francia acusado de estar implicado presuntamente en delitos sexuales contra menores.

Sobre el implicado recaía una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que estaba en vigor desde el pasado mes de octubre, cuando se produjo la agresión sexual.

Además, al arrestado se le imputan otros delitos similares cometidos entre los años 2017 y 2021 en la localidad francesa de Montreuil.

Tras ser detenido, el hombre, que tiene 37 años de edad, se enfrenta en Francia a penas que pueden sumar hasta los veinte años de cárcel.

La agresión sexual que consta en la OEDE dictada por la Justicia francesa está fechada en octubre del pasado año y las investigaciones puesta en marcha con motivo de ese hecho permitió averiguar que ese mismo hombre era el autor de otras agresiones sexuales ocurridas entre esos años 2017 y 2021.

El arresto se produjo cuando el hombre acudió a dependencias policiales para realizar distintos trámites administrativos. En ese momento, los agentes comprobaron que figuraba como prófugo de la justicia francesa.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano que ahora se encargará de realizar los trámites correspondientes para su extradición a Francia.