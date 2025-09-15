PP y Vox de Elche rechazan exigir a la Generalitat el tranvía para esta legislatura

“Exigir al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que cumpla su promesa de construir un tranvía en Elche de 195 millones de euros y que, en su primer tramo, entre en funcionamiento en esta legislatura, tal y como ha ido comprometiendo a lo largo de estos últimos años”.

Este era el punto único de acuerdo que se ha abordado este lunes en el pleno municipal extraordinario del Ayuntamiento de Elche forzado por el PSOE y que PP y Vox, formaciones que integran el gobierno local, han tumbado.

Mayor consenso se ha producido en las críticas durante el debate al PP, personificadas tanto en el alcalde de Elche, Pablo Ruz, como en el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y que han llegado incluso desde el grupo municipal de Vox, que en el debate se ha desmarcado claramente de su socio de gobierno con acusaciones duras como la de mentir a los ilicitanos, pero que al final ha votado con el PP para rechazar la petición del acuerdo que se planteaba.

El PP ha achacado la imposibilidad de cumplir lo prometido a los efectos de la Dana del pasado mes de octubre en el sur de Valencia, concretamente a la inversión millonaria de la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias torrenciales. Esta ha sido una circunstancia criticada desde la bancada de la oposición del PSOE y Compromís, sumándose a ello Vox, que ha sido poco beligerante con el PP en el debate, aunque luego ha votado lo mismo que los populares.

El PP ha tenido que oír durante el pleno acusaciones del tipo de haber metido a los ilicitanos o de, como ha puesto sobre la mesa el portavoz del PSOE, Héctor Díez, de “fraude” político electoral.

Vox ha llegado a pedir al alcalde ilicitano que “deje de engañar sistemáticamente” a los ciudadanos.

Las críticas de Vox al alcalde, con quien comparte el día a día del gobierno municipal, no se han quedado en el tema del tranvía e incluso se han extendido a cuestiones como el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento el pasado 25 de agosto o la elección del pregonero de las fiestas de este año, que fue el artista Mario Vaquerizo, del que Samuel Ruiz ha recordado el error con el gentilicio de los habitantes de Elche que cometió.

El alcalde de Elche ha evitado el choque con Vox y ha centrado las críticas en el PSOE del que ha llegado a señalar que le provoca “sofoco” que se obvia la millonaria inversión en la reconstrucción del sur de Valencia que ha obligado a acometer las lluvias torrenciales de la Dana de octubre del pasado.

El alcalde de Elche también ha recibido las críticas desde el grupo municipal de Compromís per Elx, especialmente por el hecho de que el PP justifique en la Dana el incumplimiento de la promesa realizada.

Estudios previos

El alcalde de Elche ha reiterado durante el debate plenario que cinco empresas optan a redactar el estudio informativo del primer tramo del tranvía.

Ha explicado que el Ayuntamiento impulsó en agosto el proceso de licitación y que una vez adjudicado, la mercantil tendrá que elaborar el estudio de la información del trazado y de la diferencia de cota del recorrido, además de la afectación al tráfico, en una actuación que supondrá una inversión máxima de 20.000 euros.

Posteriormente, antes de finales de año, se adjudicará la redacción de un segundo estudio, por valor de unos 80.000 euros, centrado en el paso del futuro tranvía por el puente del Ferrocarril.