Cinco empresas optan a elaborar el estudio informativo del tranvía de Elche

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche ha hecho público este domingo que cinco empresas han concurrido al concurso público impulsado para la redacción del estudio informativo del tranvía prometido tanto por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como por el alcalde de la ciudad ilicitana, Pablo Ruz, durante las pasadas elecciones municipales y autonómicas del año 2023.

El compromiso fue que el primer tramo urbano de ese tranvía enlazaría el polígono de Carrús con la zona del campus de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, circulando por la avenida de Novelda y las avenidas de la Libertad, del Alcalde Vicente Quiles, del Ferrocarril y de la Universidad.

El alcalde de Elche reconoció hace unos meses que el tranvía no podrá estar en funcionamiento antes del año 2027 como era el compromiso y lo achacó al cambio en muchas inversiones previstas provocado por la necesidad de centrar los esfuerzos en la reconstrucción de las zonas asoladas por la Dana del mes de octubre del pasado año.

Ante esas declaraciones realizadas por Pablo Ruz en una entrevista en Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó, el PSOE ha forzado un pleno extraordinario monográfico sobre el proyecto del tranvía y cuyo único punto pasa por “exigir al presidente de la Generalitat Valenciana que cumpla su promesa de construir un tranvía en Elche de 195 millones de euros y que entre en funcionamiento en esta legislatura, tal y como ha ido prometiendo a lo largo de estos últimos años”.

La celebración de esa sesión plenaria se ha convocado para este lunes y el gobierno local ha informado en la víspera de la misma que “el Ayuntamiento sacó a concurso público durante el mes de agosto el estudio de la información del trazado y de la diferencia de cota del recorrido, además de la afectación al tráfico, con una inversión de 20.000 euros”.

La nota remitida por el gabinete de Comunicación del consistorio ilicitano añade que “el estudio prevé las alternativas al trazado y puntos singulares del primer tramo” del tranvía prometido y explica que el procedimiento de licitación se ha realizado “a través del SDA, Sistema Dinámico de Adquisición”, habiendo concurrido al mismo “cinco empresas”.

“Actualmente, el Ayuntamiento está clasificando las ofertas”, recoge el comunicado público que también apunta que “este mes, el consistorio licitará por 80.000 euros el estudio de la solución constructiva del puente Ferrocarril y estudio geotécnico del trazado del primer tramo que llega hasta el Rectorado de la UMH”.

“Esos 100.000 euros de inversión son los que contempla el convenio con la Generalitat Valenciana que se firmará en las próximas semanas”, asegura el equipo de gobierno, al tiempo que Claudio Guilabert, concejal de Contratación y Servicios Públicos, ha destacado que “seguimos avanzando en el desarrollo del proyecto del TRAM de Elche y el Ayuntamiento va a tener adjudicado y en desarrollo los dos estudios previos del estudio del recorrido y de geotecnia, antes de final de año para, después, pasar a una segunda fase del TRAM con mayor inversión y licitaciones importantes por parte de Generalitat”.