Alianza entre el Club Voleibol Elche y el Club Baloncesto Ilicitano: cada entidad mantendrá su estructura

El Club Voleibol Elche y el Club Baloncesto Ilicitano han presentado, bajo el lema ‘El deporte que une a Elche’, una iniciativa conjunta de dos de las entidades deportivas más representativas de la ciudad. El objetivo es fortalecer el voleibol y el baloncesto en Elche, optimizar recursos y aumentar la visibilidad del deporte ilicitano.

La alianza entre clubes supone una misma imagen con la camiseta en la que aparece el escudo del CV Elche y el CBI con los colores verde y dorado. Eso sí, cada club mantiene su estructura deportiva y técnica. Se promoverán acciones compartidas como campus, jornadas deportivas y actividades sociales.

La unión integra a más de 1.200 deportistas. Desde los clubes confirman que el proyecto no supone la pérdida de identidad de ninguna de las entidades, sino la creación de una imagen común que respeta la historia, los colores y los valores de cada club. Se unifica la imagen corporativa, el impulso al deporte base, la mejora del rendimiento deportivo y el fortalecimiento de la captación de patrocinadores.

Según el edil de Deportes, José Antonio Román, esta unión supone una “alianza estratégica entre ambos clubes que se va a traducir en mayor cooperación, crecimiento y fuerza para llevar el nombre de Elche en todas las competiciones fuera de la ciudad”. El presidente del CV Elche, David Agullo, confía en “conseguir mejor resultados, disponer de más recursos y masa social y captar más patrocinadores”. Por su parte, desde el CBI creen que supondrá un impulso al deporte base.