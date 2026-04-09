PP y Vox dan luz verde en Elche luz verde a las obras de reurbanización del entorno de la basílica de Santa María

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este jueves la adjudicación definitiva de las obras de remodelación y reurbanización de la plaza del Congreso Eucarístico y su entorno por 2’9 millones de euros y un plazo de duración de 10 meses, con el objetivo de que los trabajos comiencen dentro de un mes aproximadamente.

La actuación abarca una superficie de más de 5.000 metros cuadrados e incluye la reurbanización de la propia plaza del Congreso Eucarístico y las calles adyacentes.

El objetivo principal es mejorar la accesibilidad, el estado del pavimento y la calidad urbana del emblemático espacio con la eliminación del levantamiento existente en la plaza con un sistema de pendientes.

Se van a generar áreas de sombras a través de la plantación de nuevos árboles. También se va a renovar completamente el mobiliario urbano y se integrará como elemento funcional en el espacio, así como se se modernizará la iluminación con la instalación de nuevas farolas y se incorporará iluminación escénica LED integrada en bancos y elementos urbanos para realzar el espacio nocturno.

La concejalía de Comercio y Aperturas ha mantenido reuniones con los hosteleros del entorno de la plaza, un encuentro que volverá a producirse en breve para concretar la reorganización de terrazas durante el período de obras a partir del plan de obra establecido por la empresa.

Jardín ‘Nieves Berenguer’

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha dado luz verde a la resolución del contrato de obras de reforma de las jardineras del jardín ‘Nieves Berenguer’, en calle Obispo Barrachina y aprobar la liquidación del contrato.

Además, se ha acordado solicitar a la Conselleria de Empleo la autorización y acreditación del Centro Municipal de Formación para la impartición de los nuevos Certificados Profesiones de Grado C de distintas familias profesionales.

Entre otros asuntos, el equipo de gobierno ha aprobado también la suscripción de convenios con distintas entidades; ha autorizado el abono de horas extras; y se han concedido distintas licencias de obras.