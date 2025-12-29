PP y Vox aprueban en Crevillent un presupuesto para 2026 del que destacan que es “responsable” y “sin subida de impuestos”

El pleno municipal del Ayuntamiento de Crevillent, reunido este lunes en convocatoria extraordinaria, ha aprobado el presupuesto municipal de 2026.

La ausencia por enfermedad de una de las concejalas del gobierno local ha provocado que el documento haya tenido que salir adelante en segunda votación y por el voto de calidad de la alcaldesa del municipio, Lourdes Aznar (PP).

El documento ha salido adelante con el voto favorable únicamente de los concejales del PP y de Vox, formaciones que integran el gobierno local en el municipio de la comarca del Baix Vinalopó.

El presupuesto municipal planteado no ha recibido el apoyo de la oposición municipal, ni del grupo municipal del PSOE ni de Acord per Guanyar.

En virtud de lo aprobado, el Ayuntamiento crevillentino manejará el próximo año un presupuesto municipal cuyo volumen económico global va a ascender a 30,5 millones de euros, lo que, respecto al presupuesto de este año, supone una disminución del 14 % respecto.

Desde el gobierno local se ha explicado que esa reducción está motivada fundamentalmente por la minoración del capítulo de inversiones.

Desde el equipo de gobierno se ha destacado que el presupuesto municipal no prevé ningún incremento de los impuestos, más allá de modificación que, por imperativo legal. Se ha añadido que el presupuesto municipal aprobado es “responsable” y garantiza la cobertura de las necesidades ordinarias del municipio y la correcta prestación de los servicios públicos.

Entre las inversiones previstas para 2026 está más de 1,1 millones de euros en la instalación de sistemas de videovigilancia y alarmas en edificios municipales, la rehabilitación del cementerio, la renovación de parques infantiles, así como mejoras en caminos y vías públicas, actuaciones en la red de saneamiento, inversiones en equipamiento informático municipal, mejoras en infraestructuras educativas y la creación de un nuevo acceso al centro de mayores para favorecer la accesibilidad.

Oposición municipal

Desde la oposición municipal se ha considerado que el presupuesto municipal aprobado por el PP y Vox carece de contenido y visibiliza que el gobierno local avanza sin un modelo claro para el municipio.