PP y Vox acuerdan en Elche rechazar el modelo de financiación autonómica que plantea Pedro Sánchez y pedir ilegalizar a Bildu

El Ayuntamiento de Elche ha cerrado este lunes el curso político antes del verano con la celebración del pleno municipal ordinario de este mes de julio en el que, una vez más, el turno de Mociones ha copado buena parte del protagonismo de la sesión.

A propuesta del PP y con el voto favorable de Vox se ha aprobado una Moción en la que se rechaza frontalmente el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno central y que, tanto PP como Vox, consideran que beneficia a las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco por encima del resto de regiones españolas.

Los motivos de ese rechazo los ha explicado Juan de Dios Navarro, portavoz del grupo municipal del PP, que ha defendido se necesita un modelo de financiación “justo y equitativo” para los ilicitanos y los valencianos.

Desde Vox se ha coincidido en argumentos con el PP.

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Los argumentos de las formaciones de la banca de la derecha política del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche no han convencido ni al PSOE ni Compromís per Elx que han votado en contra considerando que el modelo autonómico que plantea el Gobierno central.

Moción de Vox para condenar a ETA

Por otro lado, PP y Vox han sacado adelante en solitario una Moción en la que se insta el reconocimiento a las víctimas de la banda terrorista ETA, condenado a la banda terrorista y solicitando la ilegalizando el partido político Bildu.

La Moción ha sido llevada al pleno del Ayuntamiento por Vox con motivo de las efemérides de la liberación de José Antonio Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el atentado en la casa cuartel de Santa Pola, en el que falleció un jubilado y Silvia, una niña de tan solo seis años.

Aurora Rodil, portavoz del grupo municipal de Vox, ha defendido que ETA ha ganado la batalla y que ahora ejerce su poder desde Bildu, un partido que según ha defendido, ha extorsionado al PSOE.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, que se ha expresado en una línea similar a la de Vox, ha arremetido contra el gobierno de Pedro Sánchez, lamentado que el presidente del Gobierno no haya tenido ningún reparo en contar con el apoyo de Bildu para ser presidente del país.

Además, Ruz ha recordado que la portavoz de Bildu está condenada por derrotismo.

Esther Diez, portavoz de Compromís, ha defendido que ETA no ganó, sino que venció la Democracia y que Bildu es un partido democrático en el que hubo colaboradores en cesar la actividad terrorista. Diez ha defendido que esta moción solo busca utilizar el dolor para atacar a formaciones que piensan diferente.

Desde el Grupo Socialista, Héctor Díez ha considerado la Moción de Vox como “al margen de la política útil” en la ciudad de Elche y ha señalado de estar jugando a un “juego infantil” en una cuestión que no puede ser utilizada como arma para ser más condenador del terrorismo. Diez ha defendido que a la hora de convivir no consigue ilegalizar, sino vencer en las urnas.

PP y Vox han votado a favor, mientras que el PSOE se ha abstenido y Compromís ha votado en contra.