Villena viaja a la feria de turismo de China ofreciendo experiencias propias y diferenciadas

El municipio de Villena está presente hasta este lunes en la vigésimo tercera edición de la feria ‘China Asean Expo Tourism Exhibition Area’, que es uno de los certámenes del ámbito turístico más importantes del continente asiático.

La participación en el certamen del municipio de la comarca del Vinalopó ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Guilin y del gobierno de España a través de Turespaña.

EL gran atractivo de Villena en la feria han sido sus fiestas de Moros y Cristianos, así como su oferta enológica y de visitas a bodegas.

Villena ha estado presente en el certamen turístico chino con el objetivo, según ha destacado Paula García, concejala de Turismo, de “abrir fronteras al turismo de Villena, encontrar un nicho en el mercado internacional, donde China se convierte en uno de los principales emisores de turistas”.

Juanta la edil de Turismo de Villena, también se ha desplazado a China el alcalde del municipio Fulgencio Cerdán: “El turista chino busca cada vez más experiencias propias, únicas y diferenciadas cuando acude a Europa o a España; es un turismo más maduro, que ya comienza a conocer las grandes capitales y que busca otros destinos dentro de nuestro país, más allá de lo convencional”, ha señalado el alcalde de Villena que ha añadido que ““Villena, como señalan expertos chinos en turismo, tiene elementos propios, como son el Castillo y un entorno natural que para ellos es muy interesante, por diferenciado del suyo!.

Además, según ha recalcado Fulgencio Cerdán, el turista chino “encuentra en las bodegas, las catas y los paisajes tradicionales un gran aliciente” para visitar la ciudad de la comarca del Alto Vinalopó.

Cerdán ha subrayado que “tratamos de situar a Villena en la vanguardia, potenciando el valor que muchas veces aprecian más desde fuera que desde dentro”.