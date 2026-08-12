Villena reabrirá, a partir de las 15:00 horas, todos sus parques y espacios verdes

El Ayuntamiento de Villena reabrirá, a partir de las 15:00 horas, todos los parques, espacios verdes y jardines municipales tras haber sido limpiados y revisados para evitar situaciones de riesgo. El parque Martínez Olivencia y la Pinada de Galvis han requerido de una inspección más concreta de su arbolado e infraestructuras.

Esta decisión se toma después del cierre preventivo de todas las áreas verdes ante la tormenta y las fuertes rachas de viento registradas en la ciudad durante la tarde del lunes. Las medidas preventivas fueron ajustadas, en respuesta a los avisos de la AEMET, aunque la tormenta generó el desprendimiento de ramas, la caída de algún árbol y otros daños en mobiliario urbano y viviendas privadas.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha pedido comprensión a la ciudadanía y ha explicado que “las medidas de seguridad extendidas hasta la tarde de hoy son parte de la estrategia de reducir al máximo los riesgos. Es mejor estar seguros que no correr riesgos por no haber tenido tiempo de realizar la inspección en profundidad de dichas áreas".