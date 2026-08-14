Villena inaugura hoy la exposición ‘El vestido hecho arte. La contribución de Pedro Marco en la Fiesta’

La Casa de la Cultura de Villena (KAKV) abre esta tarde la última de las exposiciones que, desde el pasado 13 de marzo, se han venido realizando en homenaje al pintor villenense Pedro Marco. El conjunto de muestras, titulado ‘Pedro Marco. La huella imborrable del dibujante’, se cierra con esta entrega dedicada a la importante labor que, como diseñador, desarrolló a lo largo de toda su vida.

La exposición, comisariada por María Gazabat y José Ayelo, lleva por título ‘El vestido hecho arte. La contribución de Pedro Marco en la Fiesta’ y se abre al público hoy viernes, 14 de agosto, a las 20:00 horas en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura.

La muestra reúne una interesante colección con especial atención a los trajes de mujer —nazaríes, marruecas y almogávares— que Pedro Marco diseñó a finales de los años ochenta, cuando se autorizó la incorporación de la mujer a las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena.

En esta colección destacan también los trabajos que, durante más de cincuenta años, el artista realizó para su escuadra 'Tuaregs', del Bando Marroquí, ideando anualmente majestuosas túnicas y característicos turbantes con los que engalanó al pueblo nómada del desierto.

Asimismo, la exposición permite contemplar la ingente obra gráfica del artista: carteles, portadas de revistas y libros de contenido festero realizados, a lo largo de toda su trayectoria, para ilustrar las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena.

Pedro Marco (1949-2022) fue, además de uno de los diseñadores más prolíficos de la Fiesta villenense, un verdadero transformador del diseño en las Fiestas de Moros y Cristianos.