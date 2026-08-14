Villena consolida la seguridad para el festival de música 'Aupa Lumbreiras!!'

Villena ha consolidado la seguridad para el festival de música 'Aupa Lumbreiras!!'. El Puesto de Mando Avanzado, presentado en el Polideportivo Municipal, donde tendrá lugar la celebración de este evento, comprende Policía Autonómica, Guardia Civil, bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.

La presentación del Puesto de Mando Avanzado ha sido encabezada por el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán. La cita ha reunido a diferentes departamentos municipales con los responsables de Policía Local, Guardia Civil, Policía Autonómica, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, entre otras. El objetivo es unificar protocolos preventivos y de actuación en caso de emergencia ante eventuales situaciones de riesgo que se puedan producir hasta el 15 de agosto, última jornada de este festival.

Cerdán ha señalado que "uno de los objetivos es garantizar la seguridad de todo el personal vinculado al festival, tanto público como los trabajadores y artistas. Y minimizar los riesgos que se pudieran derivar al resto de la ciudadanía". Para ello, y ante el volumen de personas que se dan cita en los festivales que se celebran en Villena cada mes de agosto, el alcalde de la ciudad ha añadido que "es importante prever al máximo posibles situaciones, compartiendo entre todos los organismos y cuerpos que intervienen las posibles medidas preventivas y de respuesta rápida".