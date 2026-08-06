Villena consolida la seguridad para la cita musical 'Leyendas del Rock'

El Ayuntamiento de Villena ha constituido el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el Polideportivo Municipal donde tendrá lugar la décima edición del festival de música 'Leyendas del Rock'.

El subdelegado de Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, se ha desplazado hasta Villena para asistir a esta primera reunión, presidida por el alcalde, Fulgencio Cerdán. En esta cita se han revisado los protocolos de coordinación y supervisado el dispositivo de seguridad, emergencias y movilidad implicados en la celebración de este evento, que espera reunir a más de 15.000 personas.

Cerdán ha señalado que "está todo preparado para que el festival Leyendas del Rock reciba a los asistentes con la máxima seguridad posible". Por su parte, Pineda ha añadido que "se trata de un evento de importancia nacional donde es importante que el público venga a disfrutar y divertirse con absoluta seguridad".

El objetivo del despliegue de Policía Local, Guardia Civil, bomberos y Cruz Roja es anticiparse a posibles situaciones de riesgo, minimizando los tiempos de actuación y asegurando una experiencia segura tanto para los asistentes como para los trabajadores del evento.

El festival abrió sus puertas ayer, miércoles 5, y continuará celebrándose hasta este sábado 8 de agosto.