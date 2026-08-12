Villena abre la convocatoria de subvención a deportistas y clubes deportivos con una dotación de 8.000 y 110.000 euros

Ha abierto hoy en Villena la convocatoria de subvención a deportistas y clubes deportivos. Los interesados a partir de este 12 de agosto podrán presentar sus solicitudes.

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villena ha establecido para estos dos paquetes de ayudas unas partidas de 8.000 euros para las becas directas a los deportistas y otros 110.000 euros para los clubes y entidades deportivas.

Estas becas están destinadas a menores de 29 años que mantengan ficha en cualquiera de las federaciones y no estén recibiendo la Ayuda al Deporte Olímpico (ADO) ni tengan consideración de deportistas profesionales. La dotación de 8.000 euros se repartirá en función de una puntuación en la que se tiene en cuenta los resultados de las pruebas oficiales y el ámbito de cada una de ellas.

Para los clubes y entidades deportivas tienen que representar a cualquiera de los deportes federados. La ayuda tiene el objetivo de colaborar con los gastos de las entidades durante este año, que incluye los costes de los arbitrajes, jueces y cronometradores, gastos federativos, de desplazamiento, entre otros gastos.