POLIDEPORTIVO

Victor Kipruto y María Ureña ganan la primera edición de la 10k Santa Pola Summer Race

Cerca de 2.500 deportistas participaron en la carrera nocturna de la villa marinera

Felipe Canals

Elche |

Podio femenino de la 10k Santa Pola Summer Race.
Podio femenino de la 10k Santa Pola Summer Race. | Ayuntamiento de Santa Pola

Santa Pola ha recuperado su carrera nocturna con la 10k Santa Pola Summer Race, que se estrenó con casi 2.500 runners en esta primera edición. El Club de Atletismo ha recuperado la prueba a petición del Ayuntamiento.

Victor Kipruto y María Ureña se proclamaron vencedores. El keniano marcó un tiempo de 28 minutos y 25 segundos, quedándose a más de medio minuto del récord establecido en 27’46” en la 10k de la Media Maratón el pasado enero. Ureña hizo un tiempo de 33 minutos y 56 segundos.

En categoría masculina el podio lo completaron Jorge González y Abderrahmane Aferdi, mientras que en modalidad femenina Silvia Rey y Cristina Juan fueron segunda y tercera.

Antes de la salida, los corredores guardaron un respetuoso minuto de silencio por Rafael Bonmatí Ferrández, cronista gráfico oficial de Santa Pola que falleció la pasada semana y que era un asiduo en todas las pruebas deportivas en la villa.

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