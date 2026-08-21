Uno de cada cinco usuarios de las bibliotecas municipales de Elche es menor de 14 años

Durante el primer semestre de este año, uno de cada cinco usuarios registrados es menor de 14 años. Del total de 84.318 lectores activos, en estos seis primeros meses del año, un 21% responde al público infantil, menor de 14 años. Concretamente, un total de 17.769 niños y niñas acudieron a las bibliotecas municipales de Elche.

Por otra parte, los datos reflejan un claro protagonismo de público femenino. Esto se debe a que, de los más de 84.000 usuarios registrados dentro del 78’93% que corresponde al público adulto, un 44’3% son mujeres. El público femenino supera en casi 10 puntos, un 9’69%, al público masculino, que representa un 34’6%.

La edil de Bibliotecas en el Ayuntamiento de Elche, Loli Serna, ha explicado que “esta cifra de participación infantil respalda el éxito de las actividades de animación lectora, puestas en marcha durante todo el año, como cuentacuentos, talleres familiares, presentaciones de libros o el uso de salas infantiles y de estudio para los usuarios más jóvenes”.

Por su parte, desde las distintas bibliotecas municipales de la ciudad de Elche se ha señalado que “se continúa con la labor y el objetivo de ofrecer espacios intergeneracionales clave en la educación y el ocio cultural y local, para seguir consolidándose como un punto de encuentro clave para toda la ciudadanía ilicitana”.