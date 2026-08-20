El PSOE de Elche insta reforzar este domingo la línea de autobús urbano al estadio Martínez Valero

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha reclamado este jueves al gobierno municipal, que está integrado por el PP y Vox, un refuerzo de cara a este próximo domingo por la noche del servicio de autobús urbano en la línea que conecta el casco urbano con el estadio de fútbol ‘Manuel Martínez Valero’ con el fin de favorecer el desplazamiento de aficionados al recinto deportivo donde el Elche Club de Fútbol va a disputar un partido frente al Fútbol Club Barcelona.

Los socialistas recuerdan que el entorno del estadio de fútbol está en obras lo que afecta a la densa circulación de vehículos que provoca cada partido de Liga del conjunto franjiverde.

El domingo, la visita del Barcelona va a conllevar con total seguridad el primer lleno de la temporada de las gradas del campo de fútbol.

“Ante el estado que presenta la parcela frente al estadio Martínez Valero, debido a las obras, y ante la afluencia masiva de aficionados que se espera para presenciar el primer partido de Liga en casa entre el Elche CF, sería necesario que se incentivara el desplazamiento en transporte público y reforzara la línea y frecuencia de bus urbano”, ha asegurado Patricia Maciá, concejala del Grupo Socialista, que ha añadido que “consideramos que se trata de una propuesta positiva para todos, pero, sobre todo, para los propios aficionados que quieren ver ganar a nuestro Elche sin que se viva problemas de aparcamiento y en el tráfico rodado”.