El Sindicato Médico pide crear una bolsa de guardias localizadas para acabar con la falta de médicos en ambulancias SAMU

Este 2026 se está viviendo un verano más con incidencias en el servicio de las ambulancias del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que están impidiendo que todos los días y todas las unidades sanitarias con bases en Elche y las comarcas del Vinalopó dispongan de médico. Se trata de una situación que se extiende al resto de la provincia de Alicante.

En ese sentido, durante el mes de julio, al menos ocho días, hubo ambulancias del SAMU que operaron sin contar con médico.

En esas condiciones se encontraron, al menos en dos ocasiones (dos días distintos), las ambulancias del SAMU que tienen base en Elche y en Santa Pola, así como las dotaciones de ese servicio con base en los municipios de Elda y de Villena.

La situación no es baladí por cuanto las dotaciones del SAMU son las que asisten las incidencias sanitaras más graves y con mayor riesgo para la salud del paciente.

Son unidades medicalizadas pensadas y diseñadas específicamente para contar con un equipo integrado por el conductor Técnico en Emergencias Sanitarias (TES), un especialista en enfermería y un profesional médico.

Desde el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) se ha criticado este jueves esa situación y se ha adelantado que se ha pedido a la Conselleria de Sanidad la constitución de una bolsa de guardias localizadas, y remuneradas como tal, con el fin de poder cubrir la plaza de médico de las ambulancias SAMU cuando se dé una situación en la que, por cualquier circunstancia, no se dispone de ese profesional.

Vladimir Herrero, vicesecretario general del Sindicato Médico, ha explicado que esa reivindicación forma parte del programa de actuación pactado con la Conselleria de Sanidad que hace unos meses puso fin a la huelga indefinida que realizaban los médicos en la Comunitat.

Desde el Sindicato Médico se confía en que esa bolsa de guardias localizadas en el servicio de ambulancias SAMU acabe siendo una realidad.

Paro cardiaco en Beneixama

En la segunda quincena del mes de julio en el municipio de Beneixama, en la comarca del Alto Vinalopó, la ambulancia del SAMU con base en Villena carecía de médico teniendo que asistir el paro cardiaco de una joven de 35 años. La gravedad de la situación obligó a desplazar otra dotación, ya con médico, desde Elda, municipio que se encuentra a una distancia de más de 30 kilómetros de Beneixama, que es prácticamente el doble de distancia que desde Villena.

La joven falleció.

Sin médico también en otros municipios

En lo que llevamos de verano, otras ambulancias SAMU han operado sin contar con médico. Ha ocurrido en áreas de la comarca de la Vega Baja como Orihuela Costa, Guardamar del Segura y Torrevieja, así como en Alicante y en San Vicente del Raspeig.