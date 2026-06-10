La unidad de lactancia materna del Hospital General de Elda supera las 7.500 consultas desde su puesta en marcha

La unidad de lactancia materna del Hospital General Universitario de Elda ha superado la cifra de las 7.500 consultas desde su puesta en marcha a finales del año 2022.

Ese servicio está atendido por una enfermera especialista en lactancia materna. Ofrece acompañamiento a mujeres que desean amamantar y precisan apoyo profesional para resolver dudas o afrontar dificultades que puedan surgir durante el proceso.

Entre los motivos de consulta más habituales se encuentran el dolor o la aparición de grietas durante la lactancia, problemas de agarre del recién nacido, la anquiloglosia, la percepción de baja producción de leche o las dificultades en la ganancia de peso del bebé. También son frecuentes las consultas relacionadas con la ingurgitación mamaria, las obstrucciones, la mastitis el mantenimiento de la lactancia o el inicio de la alimentación complementaria.

Desde hace dos años, la consulta de la unidad de lactancia materna del departamento sanitario de Elda dispone de un láser terapéutico de baja potencia para el tratamiento de patologías como grietas, inflamaciones o infecciones mamarias, lo que contribuyó al alivio del dolor y favoreció la continuidad de la lactancia.

La consulta se ubica en la unidad de Obstetricia del Hospital General Universitario de Elda y dispone de atención de enfermería y apoyo de fisioterapia.

Además, el departamento sanitario cuenta con una sala específica de extracción de leche equipada con sacaleches hospitalario doble, destinada a madres que requieren mantener o estimular la producción de leche.