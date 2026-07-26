La UMH organiza en su campus de Elche una jornada de observación solar

El Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), junto al Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias (MUDIC), ha organizado una sesión informativa y de observación solar en la explanada del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche.

El evento abrirá sus puertas, de manera gratuita, este lunes, día 27 de julio, en horario de 10:00 a 12:00 horas. El evento, guiado por el equipo de divulgación científica del MUDIC, da a conocer a la ciudadanía fenómenos como los eclipses solares y la excepcional serie de dichos acontecimientos que podrán observarse desde España durante los próximos años.

La charla explicativa resolverá dudas acerca de cómo se producen estos fenómenos astronómicos, cuáles son sus principales características y qué recomendaciones se deben seguir para disfrutar de ellos con total seguridad.

Asimismo, los asistentes podrán observar el Sol de forma directa y segura.

Por una parte, a través de telescopios especiales para observación solar, que permiten ver la atmósfera del Sol en un llamativo color rojo y detalles como las llamadas 'protuberancias de fuego' en el borde de la estrella. Por otro lado, mediante telescopios convencionales equipados con filtros de protección homologados, se podrán localizar las famosas manchas que salpican la superficie del Sol.