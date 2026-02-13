Los trabajadores de limpieza en Elche eliminan más de 300 pintadas en la vía pública en el último año

La empresa concesionaria del servicio de limpieza de Elche ha procedido en el último año a la eliminación de más de 300 pintadas y grafitis realizadas en la vía pública, además de cartelería y adhesivos.

Esa cifra de actuaciones las ha acumulado desde todo el año 2025 y lo transcurrido del presente 2026.

Las zonas en las que se han concentrado la mayoría de limpiezas ejecutadas han sido el Parque Municipal, el área de la plaza Madrid y la zona de la plaza de la Aparadora.

La mercantil adjudicataria del servicio de limpieza en el municipio ilicitano dispone de un equipo específico para la eliminación de pintadas que realiza un servicio diario en función de la demanda.

Desde el Ayuntamiento de Elche se ha destacado este viernes que en la tarea que realiza ese equipo se usan productos de alta biodegradabilidad y ecológicos para respetar las características de cada superficie y el uso de los productos de limpieza más eficientes y adaptados a cada caso con la combinación de agua a alta presión.

Este servicio se lleva a cabo en fachadas y todo tipo de mobiliario urbano, como farolas, juegos infantiles, semáforos, señales de tráfico, bancos y papeleras.