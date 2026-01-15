Empleo

Los trabajadores de la ilicitana Analco inician movilizaciones por el “incumplimiento” de los acuerdos alcanzados en torno el ERE

CCOO señala que los más de 200 empleados despedidos tienen bloqueado el acceso a las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial por no tramitarse el concurso de acreedores prometido por la empresa

David Alberola García

Elche |

Los trabajadores del grupo Analco, histórica empresa de Elche del sector de componentes para el calzado, iniciaron ayer movilizaciones después que el grupo empresarial presentara el pasado mes de noviembre un expediente de regulación de empleo por causas económicas y organizativas, que afecta a sus centros de trabajo de Elche y Catral.

María Teresa Martínez, delegada de Industria del sindicato CCOO, ha denunciado que, durante la negociación del ERE cerrada a finales del pasado año, el Grupo Analco se comprometió a presentar el concurso de acreedores de forma inmediata para permitir el acceso de las personas despedidas a las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. Sin embargo, el sindicato denuncia que la documentación sigue sin presentarse, bloqueando el cobro de indemnizaciones y salarios pendientes de los más de 200 trabajadores y trabajadoras que ya se han quedado sin empleo.

CCOO exige la presentación urgente del concurso de acreedores, el cumplimiento íntegro de todos los acuerdos alcanzados; y el abono de todos los salarios e indemnizaciones pendientes.

Además, señala que la empresa está planteando un cierre total de la empresa que dejaría en la calle a cerca de 400 familias y denuncia que mientras se han realizado despidos, los trabajadores que permanecen en la empresa están teniendo que realizar horas extras.

