André Silva y Bigas se unen a la lista de bajas para el Betis-Elche

El Elche ya ha puesto rumbo hacia tierras sevillanas para jugar el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Betis. Los franjiverdes se ejercitarán este martes por la tarde allí en la última sesión previa al choque. Sarabia ha confirmado que André Silva y Pedro Bigas se unen a la lista de bajas.

El portugués lleva un mes de baja y se prefiere no correr ningún tipo de riesgo. El delantero luso reaparecerá el próximo lunes ante el Sevilla en el inicio de la segunda vuelta. Con Rafa Mir también de baja, se reducen las opciones en ataque para el preparador franjiverde. Adam Boayar podría ser de la partida en el once.

Sarabia ha avanzado que los canteranos Nico Salvador y Ali Houary formarán parte de la convocatoria. El mediapunta fue titular ante el Betis, en Liga, en la primera jornada. Cuajó una buena actuación y también fue titular en la cuarta jornada en el Pizjuán, pero ha perdido protagonismo y apunta a salir cedido rumbo a Segunda División.

El caso de Pedro Bigas es menos grave de lo que se preveía en un principio. Todo apunta a que se va a quedar en un esguince de rodilla que no necesitará pasar por quirófano. Es un contratiempo de cara a las próximas semanas, pero el capitán regatea una lesión grave.

Respecto al partido en La Cartuja, Sarabia ha admitido que “será especial” por su pasado en la casa bética. “Es una final porque sólo puede quedar uno”, ha dicho. Se ha mostrado convencido de que el cuadro ilicitano dará la cara y cree que el Betis, a pesar de las bajas, no pensará en la cita liguera del próximo sábado.