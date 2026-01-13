El IES Carrús organiza este jueves una exposición y una charla para compartir sus cincuenta años de historia

En 1975 el barrio de Carrús había crecido de tal manera que había doblado la totalidad de la población de Elche con respecto a dos décadas atrás. Este aumento demográfico hizo que fuera imprescindible contar con un centro de Enseñanzas Medias ya que por aquel entonces solo existía el Instituto de La Asunción como centro público. Así nació el actual IES Carrús, que cincuenta años después está plenamente integrado en el tejido social de este popular barrio.

Este jueves lo celebran con una epxosiciòn y una charla-coloquio sobre la historia de este barrio ilicitano. Será a partir de las 18:00 horas en el Salón de actos del instituto y con entrada libre .