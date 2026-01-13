ANIVERSARIO

El IES Carrús organiza este jueves una exposición y una charla para compartir sus cincuenta años de historia

Este instituto ilicitano empezó su andadura en el curso académico 1975/1976, cumple por tanto 50 años de docencia marcando un antes y un después en el tejido social del barrio de Carrús.

Mayte Vilaseca

Elche |

En 1975 el barrio de Carrús había crecido de tal manera que había doblado la totalidad de la población de Elche con respecto a dos décadas atrás. Este aumento demográfico hizo que fuera imprescindible contar con un centro de Enseñanzas Medias ya que por aquel entonces solo existía el Instituto de La Asunción como centro público. Así nació el actual IES Carrús, que cincuenta años después está plenamente integrado en el tejido social de este popular barrio.

Este jueves lo celebran con una epxosiciòn y una charla-coloquio sobre la historia de este barrio ilicitano. Será a partir de las 18:00 horas en el Salón de actos del instituto y con entrada libre .

