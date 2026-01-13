Cuatro detenidos en Novelda y Almoradí acusados de suministrar droga a puntos de venta al menudeo de Elche y Alicante

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y dos mujeres que están acusados de abastecer de cocaína, marihuana y hachís a distintos puntos de venta al menudeo de la provincia, sobre todo de Elche y de Alicante.

La operación que ha permitido su arresto se llevó a cabo en la tarde de ayer em Novelda y corrió a cargo de agentes de los grupos de Estupefacientes de la Comisaría de Elche y de la brigada provincial de la Policía Nacional.

Los dos hombres arrestados fueron interceptados en ese operativo desplegado en Novelda, mientras que las dos mujeres fueron detenidas más tarde en Almoradí.

Los arrestados tienen edades de entre 24 y 54 años. Todos son de nacionalidad española.

Los dos hombres fueron sorprendidos pasando droga de un vehículo a otro en una calle de Novelda. En ese momento uno de los policías que participado en el operativo se acercó a ellos y se identificó como agente de la autoridad, momento en el que los implicados, que iban en un coche de alta gama, emprendieron una huida que acabó al colisionar el vehículo con otro de un particular.

En esa huida llegaron a arrastrar durante unos metros al agente de la Policía Nacional que resultó con heridas de distinta consideración, ninguna de ellas de gravedad.

Durante la operación que se ha llevado a cabo se ha intervenido 5,5 kilos de cocaína, otros dos de marihuana, uno de hachís, así como tres balanzas de precisión y una envasadora al vacío.

También se han practicado dos registros, uno en un piso de Novelda y otro en un chalet ocupado ilegalmente de Aspe.

A las cuatro personas detenidos se les atribuyen los supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, mientras que al conductor del vehículo en el que iban los hombres arrestados se le suman los de atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial.