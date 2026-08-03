SEGUNDAS REBAJAS CON HASTA EL 50%

La tienda de Salvador Artesano en Elche, uno de los mayores espacios especializados de calzado

El establecimiento ilicitano se ha convertido en otro de los atractivos turísticos comerciales que ofrece la ciudad de Elche durante todo el año. Los visitantes pueden encontrar una gran variedad de calzado para toda la familia con primeras marcas, propias de Salvador Artesano, outlet y una gran variedad de complementos. La tienda tiene una exposición de más de 2.000 metros cuadrados.

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La tienda de Salvador Artesano en Elche, uno de los mayores espacios especializados de calzado
La tienda de Salvador Artesano en Elche, uno de los mayores espacios especializados de calzado | Estudio Paco Saura

En una ciudad reconocida internacionalmente por su tradición zapatera, la gran tienda de Salvador Artesano en Elche se ha consolidado como uno de los comercios referentes del sector del calzado de la Comunitat Valenciana. Su propuesta comercial combina marcas propias de fabricación local junto a una cuidada selección de primeras firmas y una variada oferta de complementos. La macrotienda de Salvador Artesano dispone de una extensa selección de calzado para mujer, hombre e infantil para todas las épocas del año y eventos. Además, cuenta con una zona específica de calzado de fiesta y una completa sección donde los clientes pueden encontrar bolsos, cinturones, carteras, maletas y otros accesorios. Coincidiendo con la campaña de rebajas de verano, Salvador Artesano ofrece descuentos de hasta el 50 % en una amplia selección de productos. Se trata de una excelente oportunidad para renovar el calzado estival con modelos de marcas propias y firmas reconocidas a precios muy atractivos. A esta oferta de temporada se suma su zona outlet, con promociones y descuentos durante todo el año, donde es posible adquirir artículos de calidad a precios muy competitivos. En Salvador Artesano destacan las marcas: Esther Méndez, Wisconsin, Dimo y Dimo Flex... ofreciendo una amplia variedad de estilos, modelos y tallas para todas las edades y necesidades. Concebida como un espacio para toda la familia, la tienda reúne en un único establecimiento calzado y complementos para cualquier ocasión, consolidándose como un referente en Elche por la magnitud de su catálogo, la diversidad de firmas y una atención experta y personalizada. Salvador Artesano en Elche está en la calle dela Almenara nº26 en las proximidades de las carretera de Crevillente. La tienda abre de lunes a sábados de 10:00-14:00 y por las tardes de 16:30 a 20:30h.

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