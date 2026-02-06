El termómetro baja de nuevo este fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un fin de semana con temperaturas que vuelven a valores invernales en días con nubosidad variable y probabilidad de lluvia mañana sábado por la tarde.

El viento será moderado el sábado y el domingo volveremos a tener rachas fuertes.

Tanto el sábado como el domingo se van a registrar temperaturas máximas de en torno a 15 grados centígrados en Elche, Crevillent y Santa Pola, mientras que las mínimas van a oscilar entre los 7 y los 8 grados.

Viernes con sol por la mañana y más nubes por la tarde

Para este viernes, la previsión meteorológica apunta a un día soleado por la mañana, con algunas nubes por la tarde y posibilidad de que llueva a partir de mediodía.

El viento va a ser flojo por la mañana y moderado por la tarde.

Las temperaturas máximas descienden un poco respecto a las registradas ayer y van a rondar en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó los 18 grados.