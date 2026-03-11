La tenista Charo Esquiva prepara en Elche la temporada de tierra batida

Charo Esquiva es uno de los nombres propios de la nueva generación del tenis español. La deportista de Bigastro, de 17 años, se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes promesas del circuito junior internacional. Ocupa el número 11 del ránking ITF.

Esquiva se encuentra esta semana en Elche preparando la temporada de tierra batida. A sus 17 años, ya ha competido en algunos de los escenarios más importantes del tenis mundial en categoría junior, incluyendo torneos de Grand Slam como Roland Garros, Wimbledon o el US Open. De hecho, en 2025 alcanzó los cuartos de final en Estados Unidos.

Charo Esquiva ha vuelto a demostrar su gran momento de forma tras proclamarse campeona de la Comunitat Valenciana. También consiguió la medalla de plata en el Campeonato de Europa sub-18, celebrado hace algunos meses. La tensita destaca por su mentalidad competitiva y por un juego sólido desde el fondo de pista.

Esta semana, aprovechando su estancia en la provincia, ha renovado por tres temporadas más su acuerdo de patrocinio con TM Grupo Inmobiliario. Pablo Serna, CEO de la empresa, ha resaltado los valores de Charo Esquiva y el "orgullo" que supone para el grupo seguir acompañando a la deportista de Bigastro.