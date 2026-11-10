El tejido empresarial de Elche confluye con el emprendedor en una jornada promovida por el Ayuntamiento, Cedelco y Aesec

El centro de congresos de Elche ha acogido este martes un evento promovido por la concejalía de Promoción Económica, Pimesa y las Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (Aesec) y del Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Celdelco) con el objetivo de poner en valor el potencial económico, industrial y empresarial del municipio ilicitano y favorecer la atracción de nuevas inversiones en la ciudad.

Bajo la denominación de ‘Elche Oasis de Inversión’, el encuentro ha reunido a empresarios, emprendedores e inversores. Ha contado con ponencias, una mesa redonda y espacios de encuentro y networking para compartir experiencias, analizar las oportunidades que ofrece Elche y establecer contactos que puedan traducirse en nuevos proyectos empresariales.

Samuel Ruiz, concejal de Promoción Económica en Elche, ha destacado que la jornada supone el cierre de las actividades de ‘Elche Oasis de Inversión’ 2026, que ha sido “una iniciativa que este equipo de gobierno quiere mantener en el tiempo y que busca promocionar las fortalezas de Elche en otras ciudades”.

“Los mejores embajadores de este municipio son nuestras empresas, nuestros empresarios y todas las personas que hay detrás de estas actividades y por ello son tan importantes este tipo de encuentros en los que hacemos trabajo de pedagogía con ellos porque son el mejor valor que tenemos”, ha subrayado Ruiz.

Por su parte, el presidente de PIMESA, Antonio Martínez, ponente en la jornada de este martes, ha centrado su intervención en los factores que hacen de Elche un lugar atractivo para invertir y en la necesidad de que la ciudad sea consciente de sus fortalezas. “El esfuerzo hay que hacerlo en ser conscientes de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que sabemos hacer en esta ciudad, interiorizarlo y ponerlo en valor para capar el interés de los inversores”, ha explicado.

El presidente de Cedelco, Salvador Pérez ha apuntado a la “necesidad de promover y difundir la marca Elche, porque es un municipio que ha sido y es un vivero de empresas”. Además, Pérez ha puesto en valor las oportunidades que están en marcha y generarán proyectos nuevos como la ampliación de Elche Parque Empresarial y el desarrollo del Porta d’Elx.

Por otro lado, Antonio Andreu, presidente de Aesec, ha señalado que “Elche es uno de los principales enclaves de la provincia de Alicante para invertir, gracias a su tradición y espíritu empresarial”. Asimismo, ha recordado el peso histórico de la industria del calzado y la incorporación de nuevos sectores vinculados al sector aeroespacial, como PLD Space.