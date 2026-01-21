Los talleres de empleo de Elche para menores de 30 años se centran en la mejora del Polígono de Carrús

El concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo, Samuel Ruíz, ha visitado este miércoles el trabajo que se lleva a cabo a través de los talleres de empleo del programa ‘Talento Joven’, subvencionado por LABORA, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral a menores de 30 años desempleados para mejorar su cualificación profesional mediante formación y prácticas laborales.

A través de estos cursos, que tienen una duración de 12 meses, los alumnos de estos talleres de empleo adquieren experiencia laboral a través de la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social en el municipio. Así, participan un total de 30 jóvenes hasta el mes de diciembre en labores de jardinería, albañilería y telecomunicaciones.

En concreto, en la Ronda Vall d’Uixó en el polígono de Carrús llevan a cabo labores de adecuación de aceras, plantación de árboles, además de la creación de medio centenar de plazas de aparcamiento y una nueva zona de esparcimiento con mesas y sillas. “Se trata de seguir con la línea de 2025 en la que ya se realizaron trabajos de mejora en este complejo industrial junto a la creación de 44 plazas de aparcamiento a petición de los empresarios”.

Al mismo tiempo también se llevan a cabo talleres de empleo de jardinería en la ladera del río y de telecomunicaciones en el polideportivo de Torrellano centrado en la actualización de la red wifi.

El presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono de Carrús, Juan Pascual, ha agradecido la “sensibilidad” del Ayuntamiento de Elche en la puesta en valor de este polígono “pionero en la ciudad” que cuenta en la actualidad con más de 700 empresas y al que acuden diariamente más de 5.000 trabajadores.En este sentido, ha requerido la atención de las administraciones para que el Polígono de Carrús se convierta en Entidad de Gestión y Modernización.