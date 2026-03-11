Los 'suplentes' del Elche piden paso

El Elche está inmerso en una muy mala racha de resultados y Eder Sarabia está obligado a mover piezas para reconducir la situación. Tras diez jornadas sin ganar, la permanencia se ha complicado. Los franjiverdes siguen fuera de la zona de descenso, pero a solo un punto del Mallorca. El calendario no invita al optimismo con la visita de este sábado al Santiago Bernabéu. Después llegará la 'final' por la permanencia en el Martínez Valero ante el conjunto bermellón.

Del partido en La Cerámica contra el Villarreal, algo positivo fue la entrada de los jugadores de refresco en el segundo acto. Los cambios de Sarabia surtieron efecto y mejoraron la imagen del equipo ilicitano. Al Elche no le dio para rascar algo positivo de tierras castellonenses, pero se vio otra cara y se ofreció una versión muy diferente a la del primer tiempo.

Con el choque ante el Real Madrid a la vuelta de la esquina, el técnico vasco podría aprovechar para hacer cambios y premiar a los futbolistas que mejoraron al Elche en La Cerámica. Neto, Josan, Gonzalo Villar, Fede Redondo y André da Silva fueron los jugadores que entraron desde el banquillo. El delantero portugués anotó el tanto del equipo franjiverde y Josan generó peligro por el costado diestro.

El crevillentino también entró como revulsivo ante el Espanyol y fue un puñal por la banda derecha. Parece que ha superado los problemas físicos que le impidieron ser de la partida hace unas semanas y podría ser una de las novedades en el choque en el Santiago Bernabéu. Buba Sangaré dispuso de su primera titularidad en el campo del Villarreal y no desentonó a pesar de su juventud, mientras que Tete Morente ha perdido fuelle.

Otro caso llamativo es el de Martim Neto. Titular para Sarabia durante varios tramos de la temporada, desapareció del once tras el encuentro en Anoeta. Cometió un error en salida de balón que propició el 2-0 de Oyarzabal. Desde entonces, ha cedido la titularidad en detrimento de Lucas Cepeda y Grady Diangana. Sin embargo, el centrocampista portugués cuajó buenos minutos en La Cerámica y apunta al once contra el Real Madrid.

Sarabia sorprendió ante el Villarreal con los cambios de Marc Aguado y Aleix Febas. Son dos de los jugadores con más minutos de la plantilla, pero fueron sustituidos en el segundo acto tras un partido gris. Gonzalo Villar y Fede Redondo fueron los sustitutos en la medular. La realidad es que el juego mejoró. Villar y Redondo, a pesar de la inactividad, estuvieron participativos y no se escondieron en un momento complicado.

Gonzalo Villar llegó en el mercado invernal y aún no ha sido titular. Ante Osasuna y Espanyol estuvo calentando, pero se quedó sin minutos. De hecho, antes del duelo en La Cerámica, solo había disfrutado de un cuarto de hora en Anoeta. El murciano, tras la salida de Rodrigo Mendoza, está llamado a ser un jugador importante en el centro del campo.

El caso más extraño tiene como protagonista a Fede Redondo. El Elche hizo un desembolso importante por el argentino y llegó como uno de los fichajes estrella en agosto de 2025. Ha vivido en el ostracismo. Ningún partido como titular en Liga y solo ha participado de inicio en Copa del Rey ante conjuntos de inferior categoría. No tenía minutos desde el partido ante el Barcelona, pero Sarabia le dio la oportunidad como pivote en la última media hora frente al Villarreal.

Redondo no desentonó y se entendió bien con Gonzalo Villar. El argentino es el que más difícil lo tiene, puesto que Marc Aguado parece inamovible en la demarcación de '6' para Sarabia. Sin embargo, la mala racha y la necesidad de tocar piezas pueden abrirle la puerta de la titularidad en Liga.