Este pasado viernes

El sorteo de EuroMillones deja en Aspe un boleto premiado de El Millón

Ha sido validado en un estanco situado en la confluencia de la calle Barcelona con la avenida de Madrid

David Alberola García

Elche |

Estanco de Aspe en el que se ha validado el boleto de El Millón en el sorteo de EuroMillones.
Estanco de Aspe en el que se ha validado el boleto de El Millón en el sorteo de EuroMillones. | loteriasyapuestas.es

El sorteo de EuroMillones del viernes 13 de marzo ha llevado la suerte a Aspe. Un vecino de la localidad se ha levantado este sábado millonario siendo el agraciado del boleto de El Millón de ese sorteo.

El boleto premiado ha sido validado en el estanco ubicado en el número 16 de la calle Barcelona, en la confluencia con la avenida de Madrid, que actúa como despacho receptor de Loterías y Apuestas del Estado.

Se trata de un punto de venta mixto que el pasado año ya vendía un segundo premio de la Lotería Nacional en el sorteo del jueves 27 de noviembre, y que acumula otros premios en los años 2024 y 2013.

En el sorteo de EuroMillones de este pasado viernes no ha habido acertantes de Primera Categoría (5 + 2) y con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de esa Primera Categoría podría ganar 26 millones de euros.

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