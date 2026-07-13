La semana comienza en Elche, Santa Pola y Crevillent con temperaturas sin cambios a la espera que asciendan el miércoles

La semana comienza con una jornada de lunes que se espera bochornosa y con pocos cambios en las temperaturas.

Las nubes que hay en estos momentos en el cielo irán desapareciendo conforme avance la mañana, quedando un día soleado. El viento va a soplar flojo.

Las temperaturas máximas van a rondar hoy en Elche se va a rondar los 32 grados centígrados, en Crevillent los 33 y en Santa Pola los 30.

A partir del miércoles llega de nuevo desde África una masa de aire muy caliente que, parece se va a centrar sobre el mar, y con ello en nuestra zona se va a esquivar por poco temperaturas muy extremas, aunque se registrará un ascenso notable de las temperaturas.