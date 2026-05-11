La semana comienza en Elche, Crevillent y Santa Pola con retorno del sol y pocos cambios en el termómetro

Sol y temperaturas con tendencia al ascenso.

Estas son las dos características principales desde la perspectiva meteorológica con las que comienza la semana.

Este lunes se presenta en la comarca del Baix como un día soleado con viento flojo por la mañana y puntualmente moderado por la tarde,

Las temperaturas máximas van a experimentar pocos cambios respecto a las registradas ayer y en cualquier caso van a tender al ascenso.

El termómetro va a llegar en Elche y Crevillent hasta los 25 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se va a quedar en los 22.

De cara a mañana martes se prevé una jornada similar con temperaturas ligeramente más altas.

El miércoles el viento soplara de poniente moderado, sobre todo por la tarde y a partir del jueves regresan las brisas marinas y descenderán las temperaturas.