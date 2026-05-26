La semana avanza con condiciones meteorológicas de verano en Elche, Crevillent y Santa Pola

Los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó tienen por delante un último martes del mes de mayo en el que las condiciones meteorológicas van a ser idénticas a las de los últimos días. Con ello, va a ser una jornada soleada, con temperaturas altas y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

Las temperaturas máximas se van a situar en Elche y Crevillent en torno a los 28 grados centígrados, al tiempo que en Santa Pola se van a registran unos 26.

El termómetro va a ir subiendo en las próximas jornadas y, a estas alturas de semana, los modelos meteorológicos apuntan a que el mes de mayo se va a despedir con un próximo fin de semana totalmente veraniego.