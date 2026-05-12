La crónica del tiempo

La semana avanza sin cambios en lo meteorológico en Elche, Santa Pola y Crevillent

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Onda Cero Elche |

Vista del palmeral en el Parque Municipal de Elche.
Vista del palmeral en el Parque Municipal de Elche. | Onda Cero Elche

Este martes va a ser en la comarca del Baix Vinalopó un día con más sol que nubes, si bien hacia mediodía parece que se presentará algo de nubosidad.

Por la tarde, el viento va a soplar moderado del sur y, sobre todo en zonas del litoral, podrían registrarse rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Las temperaturas van a ser parecidas a las de ayer lunes o en cualquier caso un poco más altas. Así, se espera que el termómetro alcance en Elche y Crevillent máximas de 26 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 23.

Para mañana miércoles se espera una jornada similar con temperaturas que podrían subir otro poco.

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