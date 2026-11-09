Seis empresas concurren a las obras de rehabilitación integral del Convento de la Merced de Elche

Seis empresas optan a ser adjudicatarias de las obras de rehabilitación integral del Convento de la Merced de Elche.

El proyecto ha salido a licitación (concurso público) con un presupuesto base de 10’1 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

Se ha proyectado actuar sobre una superficie de 1.975 metros cuadrados, creando cinco salas de exposiciones destinadas tanto a colecciones autonómicas como municipales. Además, el antaño Convento de Las Clarisas dispondrá de una sala biblioteca dependiente de la biblioteca central ‘Pedro Ibarra’, una cafetería y diferentes espacios para el desarrollo de actividades culturales durante todo el año.

También se recuperará la bóveda de tracería gótica, uno de los elementos patrimoniales más destacados del edificio, que volverá a quedar integrada en el espacio de la capilla.

Además, la actuación permitirá mejorar la integración y puesta en valor de los Baños Árabes que ya son accesibles al público. Sobre ellos se habilitará una sala dotada de pasarelas desde las que los visitantes podrán contemplar las bóvedas y sus característicos lucernarios, lo que permitirá avanzar en la musealización y comprensión de este espacio histórico.