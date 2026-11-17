Este martes va a ser en la comarca del Baix Vinalopó un día con nubosidad variable que irá a más de cara a la tarde.

El viento va a soplar flojo de poniente y las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, apenas van a experimentar cambios significativos respecto a las registradas ayer.

El termómetro va a rondar valores máximos de 24 grados centígrados en Elche, Crevillent y Santa Pola.

De cara a mañana miércoles se espera un ascenso importante de esos índices térmicos, de modo que no se descarta se puedan alcanzar temperaturas máximas de hasta 27 grados.

El jueves se espera un desplome de los termómetros de hasta seis grados.