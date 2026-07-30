El sector del calzado firma un nuevo Convenio Colectivo con subidas salariales entre el 2,5% y el 4%

La representación del sector empresarial ha firmado un nuevo Convenio Colectivo de la Industria del Calzado, que contempla una vigencia de cuatro años, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029.

El acuerdo ha sido fruto del diálogo social y la voluntad de FICE (Federación de Industrias del Calzado Español) y AEC (Asoiación Española de Empresas de Componentes para el Calzado), las principales organizaciones patronales que representan a la industria del calzado en España, junto a las organizaciones sindicales CCOO Industria y UGT-FICA.

El nuevo convenio incorpora incrementos salariales fijos del 4% en 2026, 3% en 2027, 2,5% en 2028 y 2,5% en 2029, junto a una cláusula de revisión vinculada al IPC con topes anuales pactados. También integra la solución de las cuestiones pendientes del convenio anterior, incluida la controversia relativa a la revisión salarial del 2% del año 2025, lo que permitirá la retirada del conflicto colectivo promovido ante la Audiencia Nacional.

En relación con el tiempo de trabajo, este convenio recoge una reducción progresiva de la jornada anual en doce horas durante la vigencia y la fijación de las vacaciones en 22 días laborables.

Así desde el sector del calzado se espera reforzar la seguridad jurídica y la mejora progresiva de las condiciones laborales y salariales con la sostenibilidad de las empresas y el mantenimiento del empleo.