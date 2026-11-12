El secretario general de Vox llama en Elche a la votación masiva el 29N para desalojar al PSOE de La Moncloa

Vox Elche ha recibido este jueves la visita de Ignacio Garriga, secretario general nacional de la formación política, que en las horas previas al inicio de la campaña electoral de cara a los comicios generales del domingo 29 de noviembre ha estado en la ciudad ilicitana y la provincia de Alicante.

Esa campaña electoral arranca oficialmente en esta próxima medianoche.

Garriga ha valorado positivamente la acción de gobierno de Vox en Elche y ha destacado que es el ejemplo de que la formación ultraconservadora cumple lo que promete en campaña electoral.

“Donde está Vox las cosas cambian, lo que decimos en campaña lo hacemos cuando llegamos al Gobierno”, ha afirmado Garriga que no se ha pronunciado en torno a si Aurora Rodil, actual concejala de Familia, Infancia y Mayores, que, además, concurre a las elecciones generales como candidata al Senado, repetirá como candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

Violencia en la huelga general

El secretario general de Vox en España ha recalcado que, “digan lo que digan las encuestas electorales” es “necesario” que los ciudadanos vayan a votar en masa el día 29 para que el PSOE deje de Gobernar el país después, ha incidido, de que lo haya “destrozado”.

Ignacio Garriga ha acusado al Gobierno central presidido por el socialista Pedro Sánchez de alentar la violencia durante la jornada de huelga general: “Se vio violencia, se vio caos y se vio a un gobierno que podemos definirlo como el gobierno de la violencia, del caos y de los instigadores”, ha señalado Garriga.

El dirigente de la formación política ultraconservadora ha calificado de “despropósito” que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya anunciado una investigación sobre la actuación policial durante la huelga general y ha incidido en que los agentes de la Policía “intervinieron sin los medios necesarios para garantizar la seguridad”. También ha cuestionado que el Ministerio Interior “centre su respuesta en la actuación de los policías tras las agresiones a agentes, los saqueos de comercios y la quema de mobiliario público”.