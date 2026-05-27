El secretario autonómico de Turismo destaca en Novelda el potencial de la IA para reforzar la experiencia enoturística

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha destacado en Novelda el potencial de la inteligencia artificial para reforzar la experiencia enoturística. Ha sido durante la inauguración este pasado martes de la jornada ‘Enoturismo en la era de los asistentes virtuales’.

El acto de apertura ha contado con la participación del presidente del Consejo Regulador de Vinos de Alicante, José Juan Reus; el rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Juan José Ruiz; y el director de Comunicación del grupo Vectalia, Ezequiel Moltó.

Durante su intervención, Camarero ha subrayado el carácter pionero del turismo en la incorporación de nuevas tecnologías y ha asegurado que el enoturismo también está anticipándose a los cambios. Ha incidido en que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para enriquecer la experiencia del visitante y aportar valor en distintas fases del viaje: “La inteligencia artificial puede ayudar en el antes, facilitando la inspiración y la planificación con recomendaciones personalizadas; durante la experiencia, enriqueciéndola sin sustituir nunca el componente humano; y después, prolongando el recuerdo y la fidelización”, ha considerado Camarero que también ha remarcado que el enoturismo encaja “plenamente en el modelo de turismo sostenible y de valor impulsado por Turisme Comunitat Valenciana”.

La jornada, organizada por la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del Vino, impulsada por la UMH de Elche, y ha reunido a expertos de los ámbitos académico, tecnológico y turístico para debatir sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el turismo y qué papel puede desempeñar en el sector del vino.

Apuesta por la formación

El secretario autonómico ha destacado que el pasado año el 33 % de los visitantes internacionales llegados a la Comunitat Valenciana disfrutó de experiencias relacionadas como el enoturismo.

José Manuel Camarero ha resaltado la apuesta promovida por la Generalitat Valenciana por la capacitación tecnológica del sector mediante el nuevo plan especial de formación en competencias digitales e inteligencia artificial, compuesto por 50 cursos online gratuitos, financiados con fondos europeos Next Generation, que ya siguen cerca de 2.000 profesionales.

Además, Camarero ha apelado a cambiar la percepción del turismo entre los jóvenes y ha defendido el papel de la universidad para atraer talento hacia un sector “cada vez más tecnológico”. Así, ha explicado que “el sector necesita especialistas en datos, expertos en inteligencia artificial, profesionales del marketing digital y perfiles capaces de diseñar experiencias memorables”.