Schinocca, sobre Rafa Mir y el Elche: "A raíz de los hechos, hemos activado las cláusulas"

El Elche hizo un comunicado oficial este miércoles en el que se anunciaba el final de la etapa de Rafa Mir en el equipo ilicitano. El delantero ha sido condenado a ocho años y medio de prisión por la Audiencia de Valencia por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. La sentencia no es firme y el futbolista recurrirá, pero la entidad franjiverde ya ha actuado.

El Elche ha roto el acuerdo de cesión con el Sevilla y ha puesto fin al contrato laboral del punta. El préstamo con opción a compra expiraba el martes 30 de junio, pero la sentencia del 'caso Mir' ha eliminado cualquier posibilidad de ejecutar esa opción.

Pedro Schinocca ha aprovechado la presentación de Martín Anselmi para ofrecer la versión del Elche. El director general ha desvelado que "cuando el jugador llegó al Elche, vino con todas las situaciones previstas en su contrato". Es decir, el club se guardaba la posibilidad de actuar unilateralmente en el caso de que hubiese una sentencia.

"Ahora, a raíz de los hechos, hemos activado las distintas cláusulas", ha afirmado el dirigente argentino. Schinocca ha hecho referencia al comunicado oficial del Elche de este miércoles y ha evitado profundizar en la situación.

Rafa Mir ya es historia en la entidad ilicitana y ahora será el Sevilla el que tenga que tomar una decisión acerca de su futuro. El delantero tiene contrato con la entidad hispalense hasta 2027 y hay distintos escenarios abiertos.