Sarabia: "Nos podemos salvar sin ganar fuera, pero no es la mentalidad"

Nueva oportunidad para lograr la primera victoria a domicilio. El Elche visita este domingo el Carlos Tartiere para medirse a un Real Oviedo que se agarra a la salvación. Puede ser la última bala del cuadro asturiano. Los franjiverdes, fuera de la zona de descenso, quieren aprovechar la buena dinámica de las últimas jornadas.

Eder Sarabia confía en que el Elche pueda quitarse la losa que supone no haber ganado lejos del Martínez Valero. "Al 100% nos podemos salvar sin ganar fuera, pero no es la mentalidad", ha afirmado el preparador bilbaíno. Sarabia ha añadido que "es el momento de dar un golpe sobre la mesa".

La única baja será la del canterano Adam Boayar, mientras que Sarabia ha avanzado que Aguado y Diangana están disponibles. Ha dejado prever que habrá cambios en el once por el desgaste físico del encuentro ante el Atlético de Madrid, aunque dada la importancia del envite presentará un equipo titular similar al del miércoles.

Respecto a la lucha en la parte baja de la tabla, ha recordado que "junto a Barcelona y Getafe, de los de abajo somos los que más puntos estamos sumando". Las tres victorias consecutivas en casa han permitido al Elche sumar nueve puntos de los últimos doce disputados.

Por último, ha agradecido el apoyo de la afición del Elche. Cerca de un centenar de seguidores franjiverdes se darán cita este domingo en Oviedo, a pesar de que no hay viaje organizado en autobús.