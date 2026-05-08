Sarabia, antes del Elche-Alavés: "No va a ser determinante"

El Elche tiene un partido clave este sábado frente al Alavés. El equipo ilicitano quiere hacerse fuerte en casa, donde acumula tres victorias consecutivas y está cimentando la permanencia en Primera. Los babazorros, en descenso, buscan salir de la zona roja y meter en un lío a los de Eder Sarabia.

El técnico del Elche ha admitido en la previa la "importancia" del encuentro, pero ha asegurado que "no va a ser determinante". Tras el choque, quedarán nueve puntos en juego. Los franjiverdes tendrán que medirse a Real Betis, Getafe y Girona. Un triunfo dejaría el descenso a cinco puntos.

Sarabia ha admitido que el Alavés "nos dio en el morro" en la primera vuelta. En Mendizorroza sufrió la primera derrota del curso, cayendo por 3-1. El cuadro de Vitoria ha sufrida una profunda remodelación, con cambio incluido en el banquillo y la salida de futbolistas importantes de la plantilla.

Cuestionado por la carta que el Sevilla habría remitido a la Liga para que 'vigile' los partidos de Betis ante Elche y Levante, Sarabia ha evitado la polémica y no termina de creerse que ese movimiento se haya producido. El preparador del Elche prefiere centrarse, por el momento, en el Alavés.

Por último, ha aseverado que no le preocupa la falta de efectivos en ataque ante la baja de Rafa Mir por lesión. Tampoco estará Adam Boayar. "Podemos jugar con uno o dos delanteros", ha puntualizado Sarabia, citando alternativas como Tete Morente o el chileno Lucas Cepeda.