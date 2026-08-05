Santa Pola recuerda a las víctimas del atentado terrorista perpetrado por ETA

Santa Pola mantiene viva la memoria de las víctimas del atentado terrorista perpetrado por ETA.

Desde hace 24 años, la villa marinera se concentra en la Plaza Silvia Martínez para dejar claro que Santa Pola no olvida el desgarrador atentado cometido por la banda terrorista ETA, contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil, el mes de agosto del año 2002.

El homenaje transcurrió con el despliegue de la bandera de España, a los pies de la fuente de la rotonda que conforma la plaza, junto a varios motivos florales, peluches y las palabras de los familiares de las víctimas. Un sentido y respetuoso acto de recuerdo hacia la pequeña Silvia Martínez Santiago y a Cecilio Gallego, quienes perdieron la vida con el estallido del coche bomba estacionado junto a la valla del cuartel.

Finalmente, la concentración también ha servido para rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo y sus familias.