Santa Pola espera 8.000 corredores en la Mitja Marató y el 10K

Santa Pola ya está preparada para la 34ª edición de la Mitja Marató Internacional de la villa marinera. Este año la gran novedad es la modalidad 10K, que se añade y hará que haya más deportistas en la localidad. El evento tendrá lugar este domingo y se espera que el impacto para el municipio ronde los dos millones de euros.

Se prevé la presencia de 8.000 corredores entre la Mitja Marató y la prueba de 10 kilómetros. Organizada por el Club Atletismo Santa Pola, es la segunda prueba de estas características más importante de la Comunitat Valenciana. Además del 10K y la Mitja Marató, el sábado por la tarde habrá una carrera para niños.

En la presentación de esta edición, que ha tenido lugar este martes en el Castillo Fortaleza de Santa Pola, ha estado presente la alcaldesa Loreto Serrano. Juande Navarro, diputado provincial; y Ángel Piedecausa, edil de Deportes, también han participado en la rueda de prensa.

Roque Alemañ, presidente de la entidad organizadora, ha agradecido el apoyo de las distintas empresas que prestan su colaboración para que la Mitja Marató sea una referencia en el ámbito regional. Ha destacado la presencia de corredores de distintos puntos de España y ha valorado positivamente las novedades, como la introducción del 10K.