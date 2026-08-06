SEGÚN LA APHA

Santa Pola cierra julio con una tasa de ocupación turística del 91%

Ha registrado el quinto mejor dato de la provincia, por detrás de San Juan, Alicante, Finestrat y Xàbia

Ángela Berná

Elche |

Paseo marítimo de Santa Pola del Este
Paseo marítimo de Santa Pola del Este | Turisme Comunitat Valenciana

Santa Pola ha cerrado el mes de julio con una tasa de ocupación turística del 91 por ciento en los hoteles y apartamentos asociados a la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (Apha). Este dato posiciona al municipio como el quinto destino con mayor ocupación en la provincia, detrás de San Juan (95,8%), Alicante (93,6%), Finestrat (92%) y Xàbia (91,3%).

En cuanto a la tasa de ocupación en la provincia de Alicante, el mes de julio ha cerrado con una tasa de ocupación turística del 88,6 por ciento, según ha informado la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante.

Según la entidad se trata del “mejor registro de lo que va de año y de periodo postpandemia”, pero algo por debajo, sin embargo, del alcanzado en 2019 (89,6%). Con respecto a junio, el ascenso ha sido de 2,6 puntos.

El origen de los viajeros, el 63,6% era internacional, mientras que un 36,4% llegó desde España. Los clientes procedentes del extranjero más numerosos fueron los llegados de Reino Unido (25,5%), seguido de Irlanda (6,7%). De los viajeros nacionales, los más frecuentes han sido de la Comunidad de Madrid (33,2%) y de la Comunitat Valenciana (23,6%).

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