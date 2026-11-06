El SAIM de Elche registra en el último año más de 2.700 atenciones.

El Servicio de Atención Integral de la Mujer (SAIM) del Ayuntamiento de Elche ha registrado en los últimos doce meses de 2.774 atenciones.

De ellas, 1.517 han sido por parte de las trabajadoras sociales del servicio, mientras que 1.257 han corrido a cargo de las psicólogas. Además, el número de altas solicitadas del dispositivo móvil Atempro ha sido de 98. Ese servicio es de atención telefónica y protección de víctimas de violencia de género.

En cuanto al perfil de las víctimas atendidas en el SAIM del Ayuntamiento de Elche, el 70 % son de nacionalidad española y el 50 % tiene una edad comprendida entre los 35 y 50 años.

En los últimos doce meses se ha detectado un crecimiento sostenido de las víctimas de entre los 16 y 25 años y las nuevas víctimas que se han acercado al servicio a solicitar ayuda han sido 277, de las que 16 han sido por violencia sexual.

Así lo ha explicado este viernes Caridad Martínez, concejala de Mujer en Elche, que ha anunciado que la ciudad va a conmemorar el día 25 de este mes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un acto institucional en el Hort del Xocolater.

En ese acto se realizará la lectura de un manifiesto por la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, además de que se instalará una lápida con el nombre de cada una de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante estos 12 meses. Se instalarán 44 lápidas por cada una de las mujeres fallecidas desde el 1 de enero, además de las 10 que perdieron la vida desde el 25 de noviembre al 31 de diciembre del año anterior.