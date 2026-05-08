La crónica del tiempo

El riesgo de lluvia persiste en Elche, Crevillent y Santa Pola hasta el domingo

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Arcoíris en Elche tras un episodio de lluvia.
Arcoíris en Elche tras un episodio de lluvia. | Onda Cero Elche

Este viernes va a tener una mañana con paso de nubosidad y en la que no se descarta que pueda llegar alguna lluvia débil puntual. La tarde se presenta bastante soleada con suaves brisas marinas y ligero ascenso de las temperaturas.

El termómetro va a rondar valores máximos de 21 grados centígrados en Elche y Crevillent. En Santa Pola se alcanzará los 10.

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De cara a este sábado se espera jornada con lluvias por la mañana y hasta primeras horas de la tarde. Esas lluvias pueden ser puntualmente moderadas. A partir del domingo se espera cielos más despejados y temperaturas al alza.

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