La retirada del fibrocemento en el viejo Mercado Central de Elche comenzará en la segunda quincena de enero

Los trabajos de retirada de fibrocemento de la cubierta del edificio del viejo Mercado Central de Elche ya tienen fecha de inicio: el próximo lunes día 19 de enero.

La intervención, cuya duración se estima inicialmente en unas tres semanas, consistirá en la retirada de placas de fibrocemento cuya manipulación se realizará de forma controlada y segura.

Por ello, los trabajos serán ejecutados por una empresa especializada y debidamente autorizada, que cuenta con un Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto aprobado por la autoridad laboral competente, tal y como se ha recalcado este martes desde el Ayuntamiento de Elche.

Esos trabajos forman parte del proyecto de rehabilitación integral del Mercado Central que es una iniciativa por medio de la que, con una inversión de 8´8 millones de euros, se actúa en cerca de 3.500 metros cuadrados de superficie.

Características del nuevo mercado

El nuevo mercado estará formado por 24 puestos de venta tradicional, con una superficie de 15 metros cuadrados, además de zona gastronómica y restauración en los extremos del edificio.

Está previsto que los puestos ubicados en los pasillos exteriores tengan salida a las calles contiguas y que muchos de estos puestos puedan trabajar su propio género y ponerlo a disposición de los clientes para que lo consuman en el propio mercado.